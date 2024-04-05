Koziatek Piotr
Место рожденияTrzcianka/Brańszczyk akt 114/1855
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Koziatek Jan
Trzcianka/Brańszczyk akt 114/1855
Бракосочетание
14.02.1881
Trzcianka/Brańszczyk akt 5/1881
Рождение ребёнка
10.08.1883
Сын: Koziatek Jan
Мать ребёнка: Koziatek (Zając) Marianna
Trzcianka/Brańszczyk akt 101/1883
Смерть
Неизвестно