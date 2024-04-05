Koziatek Piotr Около 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Koziatek Piotr

Место рождения

Trzcianka/Brańszczyk akt 114/1855

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1859 г.р.

Дети

1883 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Koziatek Jan

Мать: Koziatek (Zalewska) Katarzyna

Trzcianka/Brańszczyk akt 114/1855
Бракосочетание
14.02.1881

Жена: Koziatek (Zając) Marianna

Trzcianka/Brańszczyk akt 5/1881
Рождение ребёнка
10.08.1883

Сын: Koziatek Jan

Мать ребёнка: Koziatek (Zając) Marianna

Trzcianka/Brańszczyk akt 101/1883
Смерть
Неизвестно

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