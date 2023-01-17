Савинцева Прасковья Парамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1912 ст.
Дата смерти12.10.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1936
Отец ребёнка: Киселёв Сергей Ермолаевич
Рождение ребёнка
31.12.1938
Сын: Киселев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Киселёв Сергей Ермолаевич
Рождение ребёнка
26.04.1942
Дочь: Северухина Ираида Сергеевна
Отец ребёнка: Киселёв Сергей Ермолаевич
Можвай, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1946
Дочь: Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Киселёв Сергей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Киселёв Сергей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Киселёв Сергей Ермолаевич
Бракосочетание
08.06.1957
Смерть
12.10.1989
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)