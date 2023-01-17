Савинцева Прасковья Парамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинцева Прасковья Парамоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1912 ст.

Дата смерти

12.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1936

Сын: Савинцев Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Киселёв Сергей Ермолаевич

Рождение ребёнка
31.12.1938

Сын: Киселев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Киселёв Сергей Ермолаевич

Рождение ребёнка
26.04.1942

Дочь: Северухина Ираида Сергеевна

Отец ребёнка: Киселёв Сергей Ермолаевич

Можвай, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1946

Дочь: Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Киселёв Сергей Ермолаевич

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Киселёв Сергей Ермолаевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Киселёв Сергей Ермолаевич

Бракосочетание
08.06.1957

Муж: Киселёв Сергей Ермолаевич

Смерть
12.10.1989
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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