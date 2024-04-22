Шиян Петр Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942
Отец: Шиян Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма Петровна
Мать ребёнка: Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия
Смерть
Неизвестно