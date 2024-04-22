Шиян Петр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиян Петр Матвеевич

Место рождения

Березовая Лука, Полтавська область

Дата рождения

Около 1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942

Отец: Шиян Матвей

Мать: не указана

Березовая Лука, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма Петровна

Мать ребёнка: Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия

Смерть
Неизвестно
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