Башаров Абдрахман Башарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башаров Абдрахман Башарович

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Башяр

Мать: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Башаров Абдулкарим Абдрахманович

Мать ребёнка: Хадича

с.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Колясов Разия Абдрахмановна

Мать ребёнка: Хадича

с.Уразовка
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Рафека Абдрахмановна

Мать ребёнка: Хадича

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Тавхидя Абдрахмановна

Мать ребёнка: Хадича

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.08.1935

Сын: Башаров Равиль Абдрахманович

Мать ребёнка: Хадича

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Башаров Рауф Абдрахманович

Мать ребёнка: Хадича

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башаров Ринат

Мать ребёнка: Хадича

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамиля

Мать ребёнка: Хадича

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Военная награда
Неизвестно
Башаров Абдрахман Рядовой, __.__.1900Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Ахтухова. Сводная картотека Перечень наград 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19... Показать все
Смерть
1967
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