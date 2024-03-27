Башаров Абдрахман Башарович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Башяр
Рождение ребёнка
1923
Сын: Башаров Абдулкарим Абдрахманович
Мать ребёнка: Хадича
с.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Колясов Разия Абдрахмановна
Мать ребёнка: Хадича
с.Уразовка
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Рафека Абдрахмановна
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Тавхидя Абдрахмановна
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
?.08.1935
Сын: Башаров Равиль Абдрахманович
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
1937
Сын: Башаров Рауф Абдрахманович
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башаров Ринат
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Башаров Абдрахман Рядовой, __.__.1900Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Ахтухова. Сводная картотека Перечень наград 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19... Показать все
Смерть
1967