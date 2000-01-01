Чередова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Чередов Василий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Чередов Василий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Чередов Василий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Чередов Василий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Чередов Василий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно