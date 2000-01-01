Чередова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Чередов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Чередов Василий Андреев

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Чередов Василий Андреев

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чередов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Чередов Василий Андреев

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чередов Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Чередов Василий Андреев

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чередов Иван Васильев

Отец ребёнка: Чередов Василий Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Василий Андреев

Смерть
Неизвестно
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