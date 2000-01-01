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Аристов Андрей
Аристов Андрей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.1976
Дата смерти
27.08.1986
Пол
Мужской
Отец
Аристов Николай
1952 г.р.
Мать
(Касьянова) Галина
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1976
Отец:
Аристов Николай
Мать:
Галина
Смерть
27.08.1986
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