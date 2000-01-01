Аристов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1976

Дата смерти

27.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1976

Отец: Аристов Николай

Мать: Галина

Смерть
27.08.1986
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