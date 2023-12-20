Бусел Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1962
Отец: Бусел Александр
Мать: Бусел Галина
Рождение ребёнка
20.05.1984
Дочь: Бусел Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Бусел Дев Михайлова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
16.12.1985
Сын: Бусел Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бусел Дев Михайлова Валентина Петровна
Паперня, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
14.11.1992
Сын: Бусел Денис Александрович
Мать ребёнка: Бусел Дев Михайлова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
21.07.2011
Дочь: Бусел Ангелина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана