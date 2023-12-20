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Бусел Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1962

Отец: Бусел Александр

Мать: Бусел Галина

Рождение ребёнка
20.05.1984

Дочь: Бусел Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Бусел Дев Михайлова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
16.12.1985

Сын: Бусел Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бусел Дев Михайлова Валентина Петровна

Паперня, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
14.11.1992

Сын: Бусел Денис Александрович

Мать ребёнка: Бусел Дев Михайлова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
21.07.2011

Дочь: Бусел Ангелина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

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