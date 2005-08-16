Жорова Фаина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.08.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1961
Дочь: Ткачёва (Жорова) Людмила Фёдоровна
Отец ребёнка: Жоров Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
07.05.1963
Дочь: Василенко (Жорова) Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Жоров Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
02.07.1971
Отец ребёнка: Жоров Фёдор Андреевич
Смерть
16.08.2005
Причина смерти: Нарушение кровообращение мозга. | У неё было нарушение кровообращения мозга, от чего начались психические расстройства. Через какое-то время она стала неподъемной, и пролежала нескольк... Показать все