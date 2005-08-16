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Жорова Фаина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жоров Фёдор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.08.1961

Дочь: Ткачёва (Жорова) Людмила Фёдоровна

Отец ребёнка: Жоров Фёдор Андреевич

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.1963

Дочь: Василенко (Жорова) Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Жоров Фёдор Андреевич

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.07.1971

Сын: Жоров Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Жоров Фёдор Андреевич

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
16.08.2005
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Нарушение кровообращение мозга. | У неё было нарушение кровообращения мозга, от чего начались психические расстройства. Через какое-то время она стала неподъемной, и пролежала нескольк... Показать все

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