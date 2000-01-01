Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новичков Терентий
Мать ребёнка: не указана
Фамилия Новичков образована от прозвища Новичок. В старину всякого так называли пришельца, новожила. Это определение быстро становилось постоянным прозвищем и переходило к потомкам в форме фамилии. Не... Показать все
Смерть
Неизвестно