Ковальчук Александр Семёнович
Место рождения
Дата рождения28.10.1932
Дата смерти31.07.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1932
Рождение ребёнка
10.08.1956
Сын: Ковальчук Пётр Александрович
Мать ребёнка: Ковальчук Татьяна Петровна
Россия
Рождение ребёнка
22.04.1958
Дочь: Павлова , Сержантова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Ковальчук Татьяна Петровна
Красноярский, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
31.07.2003
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно