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Ковальчук Александр Семёнович

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

28.10.1932

Дата смерти

31.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1956

Сын: Ковальчук Пётр Александрович

Мать ребёнка: Ковальчук Татьяна Петровна

Россия
Рождение ребёнка
22.04.1958

Дочь: Павлова , Сержантова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Ковальчук Татьяна Петровна

Красноярский, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
31.07.2003
Ясный, Ясненский, Оренбургская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Ясный, Ясненский, Оренбургская область
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