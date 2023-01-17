Васюков Иосиф Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васюков Иосиф Михеевич

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Место рождения

д. Курдюкова

Дата рождения

01.04.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1887

Отец: Васюков Михий Ефремович

Мать: Долинина Акилина Зотиковна

д. Курдюкова
Бракосочетание
29.07.1907

Жена: Васюкова Феодосия Александровна

д. Ниж.Налимова
по 21 году. свидетели по жениху сводный брат Иван Михеевич Васюков и по невесте петр семенович данилин д. пустовалова https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21621#83 через 2 недели 17 авг. 1907 се... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1908

Сын: Николай

Мать ребёнка: Васюкова Феодосия Александровна

Рождение ребёнка
28.04.1909

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Васюкова Феодосия Александровна

Бабята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
д. БАБУШКИНА
Рождение ребёнка
?.01.1912

Дочь: Васюкова Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Васюкова Феодосия Александровна

Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Васюков Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: Васюкова Феодосия Александровна

Бабята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.05.1915

Дочь: Васюкова Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Васюкова Феодосия Александровна

Бабята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21639#18 Крестная Меланья Александровна Удавихина
Рождение ребёнка
29.06.1916

Дочь: Васюкова Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Васюкова Феодосия Александровна

Бабята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21639#95
Рождение ребёнка
13.11.1917

Сын: Васюков Анатолий Иосифович

Мать ребёнка: Васюкова Феодосия Александровна

Бабята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
крестный алексей федорович удавихин https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21639#163 свид о рожд 977666 от 4 сент 1974г.
Смерть
Неизвестно
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