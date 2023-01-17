Васюков Иосиф Михеевич
Место рожденияд. Курдюкова
Дата рождения01.04.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1887
д. Курдюкова
Бракосочетание
29.07.1907
д. Ниж.Налимова
по 21 году. свидетели по жениху сводный брат Иван Михеевич Васюков и по невесте петр семенович данилин д. пустовалова https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21621#83 через 2 недели 17 авг. 1907 се... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1908
Сын: Николай
Мать ребёнка: Васюкова Феодосия Александровна
Рождение ребёнка
28.04.1909
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Васюкова Феодосия Александровна
д. БАБУШКИНА
Рождение ребёнка
?.01.1912
Дочь: Васюкова Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Васюкова Феодосия Александровна
Рождение ребёнка
01.04.1913
Мать ребёнка: Васюкова Феодосия Александровна
Рождение ребёнка
06.05.1915
Дочь: Васюкова Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Васюкова Феодосия Александровна
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21639#18 Крестная Меланья Александровна Удавихина
Рождение ребёнка
29.06.1916
Дочь: Васюкова Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Васюкова Феодосия Александровна
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21639#95
Рождение ребёнка
13.11.1917
Сын: Васюков Анатолий Иосифович
Мать ребёнка: Васюкова Феодосия Александровна
крестный алексей федорович удавихин https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/21639#163 свид о рожд 977666 от 4 сент 1974г.
Смерть
Неизвестно