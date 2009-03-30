Шакриев Сергей
Место рожденияРоссия, Свердловская область, г. Ревда
Дата рождения04.06.1973
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1973
Отец: Шакриев Александр Туктагулович
Мать: Шакриева Маргарита
Россия, Свердловская область, г. Ревда
Бракосочетание
10.10.2008
Жена: Шакриева Наталья
Усинск
запись о заключении брака N355, свидетельство I-ЕА N590827
Рождение ребёнка
30.03.2009
Дочь: Есения
Мать ребёнка: Шакриева Наталья
Республика Коми, г. Усинск
вес 3330, рост 54, время рождения 14-10, по шкале аппгар 9
Развод
15.11.2012
Жена: Шакриева Наталья
г. Усинск
запись акта о расторжении брака от 27.11.2012 N268, свидетельство I-ЕА N626291