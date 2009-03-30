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Шакриев Сергей

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Место рождения

Россия, Свердловская область, г. Ревда

Дата рождения

04.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1973

Отец: Шакриев Александр Туктагулович

Мать: Шакриева Маргарита

Россия, Свердловская область, г. Ревда
Бракосочетание
10.10.2008

Жена: Шакриева Наталья

Усинск
запись о заключении брака N355, свидетельство I-ЕА N590827
Рождение ребёнка
30.03.2009

Дочь: Есения

Мать ребёнка: Шакриева Наталья

Республика Коми, г. Усинск
вес 3330, рост 54, время рождения 14-10, по шкале аппгар 9
Развод
15.11.2012

Жена: Шакриева Наталья

г. Усинск
запись акта о расторжении брака от 27.11.2012 N268, свидетельство I-ЕА N626291
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