Астахов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахов Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1975

Дата смерти

06.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Влах Ольга Анатольевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
06.12.2002
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