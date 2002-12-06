Астахов Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1975
Дата смерти06.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Влах Ольга Анатольевна
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
06.12.2002