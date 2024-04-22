Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Косково, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1741

Сын: Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Демидов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1747

Сын: Василий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Демидов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Осип Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Демидов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Никифор Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Демидов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Катерина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Демидов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Демидов

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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