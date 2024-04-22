Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1741
Сын: Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Демидов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Василий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Демидов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Осип Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Демидов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Никифор Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Демидов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Катерина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Демидов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Демидов
Смерть
Неизвестно