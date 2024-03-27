Кульмухаметова (РамазановаИзмайлова) Хава Исмаиловна
Место рожденияд.Ново Мочалей, Нижегородская губерния
Дата рождения14.10.1914
Дата смерти18.05.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914
Отец: Рамазанов Исмаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Измайлов(?) ?
Рождение ребёнка
26.05.1945
Рождение ребёнка
26.10.1946
Рождение ребёнка
04.10.1948
Рождение ребёнка
19.10.1952
Смерть
18.05.1991
Похороны
Неизвестно