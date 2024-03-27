Кульмухаметова (РамазановаИзмайлова) Хава Исмаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульмухаметова (РамазановаИзмайлова) Хава Исмаиловна

Место рождения

д.Ново Мочалей, Нижегородская губерния

Дата рождения

14.10.1914

Дата смерти

18.05.1991

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914

Отец: Рамазанов Исмаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов(?) ?

Отец ребёнка: Измайлов(?) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов(?) ?

Отец ребёнка: Измайлов(?) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов(?) ?

Отец ребёнка: Измайлов(?) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Измайлов(?) ?

Рождение ребёнка
26.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кульмухаметов Миннибулат Ильясович

Рождение ребёнка
26.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кульмухаметов Миннибулат Ильясович

Рождение ребёнка
04.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кульмухаметов Миннибулат Ильясович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кульмухаметов Миннибулат Ильясович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.05.1991
Похороны
Неизвестно

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