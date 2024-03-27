Ишмамедов Ариф Гасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмамедов Ариф Гасанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишмамедов Гасан Насрула-Оглы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гульчачак Киямовна

Рождение ребёнка
11.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гульчачак Киямовна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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