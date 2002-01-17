Зверев Владимир Леонидович
Место рождения
Дата рождения08.04.1954
Дата смерти17.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1954
Бракосочетание
01.03.1975
Рождение ребёнка
20.04.1976
Дочь: Пучкова (Зверева) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Зверева (Филиппова) Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
12.04.1979
Дочь: Буцявичене (Зверева) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Зверева (Филиппова) Ольга Сергеевна
Смерть
17.01.2002