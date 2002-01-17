Зверев Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗверев Владимир Леонидович

Зверев Владимир Леонидович

avatar

Место рождения

Колокуново, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

08.04.1954

Дата смерти

17.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1954

Отец: Зверев Леонид Алексеевич

Мать: Зверева (Царева) Ангелина Григорьевна

Колокуново, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
01.03.1975

Жена: Зверева (Филиппова) Ольга Сергеевна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.04.1976

Дочь: Пучкова (Зверева) Галина Владимировна

Мать ребёнка: Зверева (Филиппова) Ольга Сергеевна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1979

Дочь: Буцявичене (Зверева) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Зверева (Филиппова) Ольга Сергеевна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
17.01.2002
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.