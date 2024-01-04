Лукаш Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукаш Антон
Рождение ребёнка
До 1907
Дочь: (Лукаш) Вера Антоновна
Отец ребёнка: Лукаш Антон
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Лукаш Антон
Рождение ребёнка
1908 или 1909
Дочь: (Лукаш) Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Лукаш Антон
Рождение ребёнка
1910 или 1911
Дочь: Балыкина (Лукаш) Александра Антоновна
Отец ребёнка: Лукаш Антон
Рождение ребёнка
06.10.1912
Отец ребёнка: Лукаш Антон
Смерть
После 1952
Иваново, Иваново, Ивановская область