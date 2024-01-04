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Лукаш Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1952

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукаш Антон

Рождение ребёнка
До 1907

Дочь: (Лукаш) Вера Антоновна

Отец ребёнка: Лукаш Антон

Рождение ребёнка
1907

Сын: Лукаш Данил Антонович

Отец ребёнка: Лукаш Антон

Подлесновка, Сумська область
Рождение ребёнка
1908 или 1909

Дочь: (Лукаш) Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Лукаш Антон

Подлесновка, Сумська область
Рождение ребёнка
1910 или 1911

Дочь: Балыкина (Лукаш) Александра Антоновна

Отец ребёнка: Лукаш Антон

Подлесновка, Сумська область
Рождение ребёнка
06.10.1912

Сын: Лукаш Сергей Антонович

Отец ребёнка: Лукаш Антон

Подлесновка, Сумська область
Смерть
После 1952
Иваново, Иваново, Ивановская область

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