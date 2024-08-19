Петр Каллистратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Каллистрат Федорович
Мать: Мария Семеновна
Бракосочетание
31.01.1865 ст.
Жена: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
02.11.1866 ст.
Дочь: Николаева Параскева Петровна
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно