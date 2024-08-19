Петр Каллистратович 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петр Каллистратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Каллистрат Федорович

Мать: Мария Семеновна

Бракосочетание
31.01.1865 ст.

Жена: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
02.11.1866 ст.

Дочь: Николаева Параскева Петровна

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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