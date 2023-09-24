Сивков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1986
Дочь: Рочева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Сивкова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
15.04.1990
Сын: Сивков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Сивкова Людмила Александровна