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Сивков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивкова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
10.04.1986

Дочь: Рочева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Сивкова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
15.04.1990

Сын: Сивков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Сивкова Людмила Александровна

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