Голощапова Доминия (Домна) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощапова Доминия (Домна) Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голощапов Мирон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Голощапова Мария Мироновна

Отец ребёнка: Голощапов Мирон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Голощапова Елизавета Мироновна

Отец ребёнка: Голощапов Мирон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Голощапов Фёор Миронович

Отец ребёнка: Голощапов Мирон Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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