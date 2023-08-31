Голощапова Доминия (Домна) Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Голощапова Мария Мироновна
Отец ребёнка: Голощапов Мирон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Голощапова Елизавета Мироновна
Отец ребёнка: Голощапов Мирон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Голощапов Мирон Дмитриевич
Смерть
Неизвестно