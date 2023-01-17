Мейшутович Матвей Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Матвей Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

01.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Мейшутович Иосиф Мустафович

Мать: Мейшутович Ассея Ибрагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Олег Матвеевич

Мать ребёнка: Мейшутович Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мейшутович Зинаида Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Зинаида Яковлевна

Смерть
01.12.1979
Минск, Минск
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