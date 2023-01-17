Мейшутович Матвей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти01.12.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Олег Матвеевич
Мать ребёнка: Мейшутович Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мейшутович Зинаида Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1979
Минск, Минск