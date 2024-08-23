Сафронова Анисья Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова Анисья Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Тимофей Сафронович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Сафронов Иоанн Тимофеевич

Отец ребёнка: Сафронов Тимофей Сафронович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сафронов Финогент Тимофеевич

Отец ребёнка: Сафронов Тимофей Сафронович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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