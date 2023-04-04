Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шредер Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Брюллова) Мария
Отец ребёнка: Брюлло Павел (Поль)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брюллов Павел
Отец ребёнка: Брюлло Павел (Поль)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брюллов Иван
Отец ребёнка: Брюлло Павел (Поль)
Рождение ребёнка
10.12.1798
Сын: Брюллов Александр
Отец ребёнка: Брюлло Павел (Поль)
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Соколова (Брюллова) Юлия
Отец ребёнка: Брюлло Павел (Поль)
Рождение ребёнка
До 1822
Сын: Брюллов Карл
Отец ребёнка: Брюлло Павел (Поль)
Смерть
Неизвестно