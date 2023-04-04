Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюллова (Шредер) Мария-Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шредер Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Брюллова) Мария

Отец ребёнка: Брюлло Павел (Поль)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюллов Павел

Отец ребёнка: Брюлло Павел (Поль)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюллов Иван

Отец ребёнка: Брюлло Павел (Поль)

Рождение ребёнка
10.12.1798

Сын: Брюллов Александр

Отец ребёнка: Брюлло Павел (Поль)

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Соколова (Брюллова) Юлия

Отец ребёнка: Брюлло Павел (Поль)

Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Брюллов Карл

Отец ребёнка: Брюлло Павел (Поль)

Смерть
Неизвестно

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