Бабаев Ахмед
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серафима
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игорь
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наталья
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно