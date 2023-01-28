Бабаев Ахмед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаев Ахмед

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серафима

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игорь

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наталья

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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