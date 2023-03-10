Быданин Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
14.05.1904
Отец ребёнка: Быданин Иван Георгиевич
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно