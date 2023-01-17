Трофимюк Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1998
Мать ребёнка: Трофимюк Екатерина Геннадьевна
Рождение ребёнка
21.09.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трофимюк Екатерина Геннадьевна
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно