Трофимюк Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимюк Евгений Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1998

Сын: Трофимюк Олег Евгеньевич

Мать ребёнка: Трофимюк Екатерина Геннадьевна

Рождение ребёнка
21.09.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимюк Екатерина Геннадьевна

Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимюк Екатерина Геннадьевна

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