Еганов Иоанн Стефанович
Место рождения
Дата рождения21.07.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1870 ст.
Отец: Еганов Стефан Яковлевич
Бракосочетание
16.01.1900 ст.
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.10.1900
Дочь: Еганова Елизавета Иоанновна
Мать ребёнка: Еганова (Граматчикова) Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.
Дочь: Еганов Дмитрий Иоаннович
Мать ребёнка: Еганова (Граматчикова) Ирина Григорьевна
Смерть
Неизвестно