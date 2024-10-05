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Еганов Иоанн Стефанович

Место рождения

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

21.07.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1870 ст.

Отец: Еганов Стефан Яковлевич

Мать: Еганова Наталия Федоровна

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Жена: Еганова (Граматчикова) Ирина Григорьевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.10.1900

Дочь: Еганова Елизавета Иоанновна

Мать ребёнка: Еганова (Граматчикова) Ирина Григорьевна

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Дочь: Еганов Дмитрий Иоаннович

Мать ребёнка: Еганова (Граматчикова) Ирина Григорьевна

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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