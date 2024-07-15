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Куйвашев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Куйвашев Василий Ильич

Мать: Куйвашева (Кузнецова) Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куйвашева Харитина Петровна

Рождение ребёнка
23.02.1928

Дочь: Афлитунова (Куйвашева) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
26.02.1930

Дочь: Климова (Куйвашева) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
13.05.1932

Дочь: Яган (Куйвашева) Римма Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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