Куйвашев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1928
Дочь: Афлитунова (Куйвашева) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1930
Дочь: Климова (Куйвашева) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1932
Дочь: Яган (Куйвашева) Римма Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно