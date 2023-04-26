Бастрыкина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Бастрыкин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бастрыкин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Бастрыкин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бастрыкин Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бастрыкин Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Григорий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно