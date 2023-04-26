Бастрыкина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Григорий Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бастрыкин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Григорий Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Григорий Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Бастрыкин Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Григорий Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бастрыкин Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Григорий Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Григорий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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