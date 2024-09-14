Целикова Елизавета Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Целикова) Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Целиков Василий Павлов
Рождение ребёнка
15.01.1891
Дочь: (Целикова) Ироида Васильева
Отец ребёнка: Целиков Василий Павлов
Смерть
Неизвестно