Целикова Елизавета Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целикова Елизавета Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целиков Василий Павлов

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Целикова) Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Целиков Василий Павлов

Рождение ребёнка
15.01.1891

Дочь: (Целикова) Ироида Васильева

Отец ребёнка: Целиков Василий Павлов

Смерть
Неизвестно

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