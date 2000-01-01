Кадочникова (Булатова) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Булатов Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Кадочников Трофим Ефимович
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Ефимович
села Введенского государственные черносошные крестьяне которые приписаны к казенному Сылвинскому железному заводу в 1738 году; (Вв��денский приход, РГАДА 350-2-1631)
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кадочников Родион Ефимович
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно