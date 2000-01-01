Кадочникова (Булатова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадочникова (Булатова) Фекла

Кадочникова (Булатова) Фекла

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Булатов Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Кадочников Трофим Ефимович

Отец ребёнка: Кадочников Ефим Ефимович

села Введенского государственные черносошные крестьяне которые приписаны к казенному Сылвинскому железному заводу в 1738 году; (Вв��денский приход, РГАДА 350-2-1631)
Рождение ребёнка
1742

Сын: Кадочников Родион Ефимович

Отец ребёнка: Кадочников Ефим Ефимович

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Кадочников Ефим Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадочников Ефим Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close