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Жеребин Алексей Купец

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Жеребин Степан Купец

Мать: Жеребина Дарья

Бракосочетание
09.11.1845

Жена: Жеребина (Осетрова) Поликсена

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
02.08.1846

Дочь: Варенцова (Жеребина) Евдокия (Авдотья)

Мать ребёнка: Жеребина (Осетрова) Поликсена

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Жеребина) Анна

Мать ребёнка: Жеребина (Осетрова) Поликсена

Рождение ребёнка
11.03.1850

Сын: Жеребин Алексей

Мать ребёнка: Жеребина (Осетрова) Поликсена

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
1871

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