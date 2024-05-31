Жеребин Алексей Купец
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Жеребин Степан Купец
Мать: Жеребина Дарья
Бракосочетание
09.11.1845
Рождение ребёнка
02.08.1846
Дочь: Варенцова (Жеребина) Евдокия (Авдотья)
Мать ребёнка: Жеребина (Осетрова) Поликсена
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Жеребина) Анна
Мать ребёнка: Жеребина (Осетрова) Поликсена
Рождение ребёнка
11.03.1850
Сын: Жеребин Алексей
Мать ребёнка: Жеребина (Осетрова) Поликсена
Смерть
1871