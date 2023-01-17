Ходырев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырев Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1812 ст.

Отец: Ходырев Петр Фокеевич

Мать: Ходырева Пелагея Юдиновна

Рождение ребёнка
09.11.1840 ст.

Сын: Ходырев Матвей Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Ходырева Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Александра Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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