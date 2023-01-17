Ходырев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1812 ст.
Отец: Ходырев Петр Фокеевич
Рождение ребёнка
09.11.1840 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Ходырева Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно