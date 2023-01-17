Ильиных Егор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1786 ст.
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1786 ст.
Отец: Ильиных Сергий Андреевич
Мать: Агрипина Феклистова
Крещение
26.04.1786 ст.
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Мать ребёнка: Анна
Место жительства
04.10.1815 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Дочь: Марья Егоровна
Мать ребёнка: Анна
Смерть
1818
Место жительства
30.10.1833 ст.