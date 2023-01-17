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Ильиных Егор Сергеевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

18.04.1786 ст.

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1786 ст.

Отец: Ильиных Сергий Андреевич

Мать: Агрипина Феклистова

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Крещение
26.04.1786 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Ильиных Степан Егорович

Мать ребёнка: Анна

Место жительства
04.10.1815 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Дочь: Марья Егоровна

Мать ребёнка: Анна

Смерть
1818
Место жительства
30.10.1833 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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