Воробьев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Михаил Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Воробьев Василий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смердомский, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Книга Памяти Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Вологодская обл., Чагодощенский р-н, Первомайский с/с, пос. Смердомский, ул. Набережная, 9 Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1903 Место... Показать все
Работа или профессия
Между 1917 и 1928
Рабочий - кучер
Смерть
1928

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