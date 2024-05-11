Воробьев Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Воробьев Василий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Смердомский, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Книга Памяти Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Вологодская обл., Чагодощенский р-н, Первомайский с/с, пос. Смердомский, ул. Набережная, 9 Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1903 Место... Показать все
Работа или профессия
Между 1917 и 1928
Рабочий - кучер
Смерть
1928