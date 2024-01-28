Токарев Иосиф Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Токарев Семен Иванович
Мать: Токарева Нрзб
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токарева София
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 570
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Токарева София
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Токарева София
Смерть
Неизвестно