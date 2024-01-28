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Токарев Иосиф Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Токарев Семен Иванович

Мать: Токарева Нрзб

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева София

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 570
Рождение ребёнка
1803

Сын: Токарев Иван Иосифович

Мать ребёнка: Токарева София

Рождение ребёнка
1816

Сын: Токарев Захар Иосифович

Мать ребёнка: Токарева София

Смерть
Неизвестно

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