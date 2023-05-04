Редькин Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькин Роман Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1764 г.р.

Мать

Вычислено 1766 г.р.

Жена

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1827 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: Редькин Реткин Иван Антипин

Мать: Редькина Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: (Редькина) Василиса Романова

Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Редькин Онтон Романов

Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: (Редькина) Васса Романова

Мать ребёнка: не указана

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Редькин Петр Романов

Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: (Редькина) Окулина Романова

Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Редькин Иван Романов

Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: (Редькина) Марья Романова

Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: (Редькина) Мавра Романова

Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.03.1834

Дочь: (Редькина) Матрона Романова

Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.09.1837

Дочь: (Редькина) Анна Романова

Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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