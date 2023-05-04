Редькин Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Редькин Реткин Иван Антипин
Мать: Редькина Марина
Дочь: (Редькина) Василиса Романова
Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова
Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова
Дочь: (Редькина) Васса Романова
Мать ребёнка: не указана
Сын: Редькин Петр Романов
Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова
Дочь: (Редькина) Окулина Романова
Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова
Сын: Редькин Иван Романов
Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова
Дочь: (Редькина) Марья Романова
Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова
Дочь: (Редькина) Мавра Романова
Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова
Дочь: (Редькина) Матрона Романова
Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова
Дочь: (Редькина) Анна Романова
Мать ребёнка: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова