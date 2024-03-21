Зимина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1796 и 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина Евлампия Корниловна
Отец ребёнка: Зимин Корнило Гаврилович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Зимина Агафья Карниловна
Отец ребёнка: Зимин Корнило Гаврилович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Зимин Прокопий Корнилович
Отец ребёнка: Зимин Корнило Гаврилович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Зимин Панкратий Корнилович
Отец ребёнка: Зимин Корнило Гаврилович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Зимина Варвара Корниловна
Отец ребёнка: Зимин Корнило Гаврилович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Зимина Прасковья Корниловна
Отец ребёнка: Зимин Корнило Гаврилович
Смерть
Между 1796 и 1801