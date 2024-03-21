Зимина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимина ?

Зимина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1796 и 1801

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Евлампия Корниловна

Отец ребёнка: Зимин Корнило Гаврилович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Зимина Агафья Карниловна

Отец ребёнка: Зимин Корнило Гаврилович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Зимин Прокопий Корнилович

Отец ребёнка: Зимин Корнило Гаврилович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Зимин Панкратий Корнилович

Отец ребёнка: Зимин Корнило Гаврилович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Зимина Варвара Корниловна

Отец ребёнка: Зимин Корнило Гаврилович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Зимина Прасковья Корниловна

Отец ребёнка: Зимин Корнило Гаврилович

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1796 и 1801

Мы используем куки для улучшения работы сайта.