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Летов Михаил Григорьев

Место рождения

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

30.10.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1874 ст.

Отец: Летов Григорий Федотов

Мать: Варвара Тимофеева

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.02.1902 ст.

Жена: Летова (Зайцева) Наталья Николаева

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1903 ст.

Дочь: (Летова) Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Летова (Зайцева) Наталья Николаева

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1906 ст.

Сын: Летов Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Летова (Зайцева) Наталья Николаева

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.03.1908 ст.

Сын: Летов Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Летова (Зайцева) Наталья Николаева

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.12.1909 ст.

Сын: Летов Петр Михайлов

Мать ребёнка: Летова (Зайцева) Наталья Николаева

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.06.1913 ст.

Дочь: (Летова) Мария Михайлова

Мать ребёнка: Летова (Зайцева) Наталья Николаева

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1916 ст.

Сын: Летов Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Летова (Зайцева) Наталья Николаева

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.08.1918

Сын: Летов Александр Михайлов

Мать ребёнка: Летова (Зайцева) Наталья Николаева

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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