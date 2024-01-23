Летов Михаил Григорьев
Место рождения
Дата рождения30.10.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1874 ст.
Отец: Летов Григорий Федотов
Мать: Варвара Тимофеева
Бракосочетание
11.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
17.09.1903 ст.
Дочь: (Летова) Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Летова (Зайцева) Наталья Николаева
Рождение ребёнка
21.09.1906 ст.
Мать ребёнка: Летова (Зайцева) Наталья Николаева
Рождение ребёнка
09.03.1908 ст.
Мать ребёнка: Летова (Зайцева) Наталья Николаева
Рождение ребёнка
21.12.1909 ст.
Сын: Летов Петр Михайлов
Мать ребёнка: Летова (Зайцева) Наталья Николаева
Рождение ребёнка
25.06.1913 ст.
Дочь: (Летова) Мария Михайлова
Мать ребёнка: Летова (Зайцева) Наталья Николаева
Рождение ребёнка
20.01.1916 ст.
Мать ребёнка: Летова (Зайцева) Наталья Николаева
Рождение ребёнка
06.08.1918
Мать ребёнка: Летова (Зайцева) Наталья Николаева
Смерть
Неизвестно