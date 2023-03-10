Михеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Михеев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Анна

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Михеев Василий Иванович

Мать ребёнка: Анна

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1899

Сын: Михеев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Анна

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Федор Иванович

Мать ребёнка: Анна

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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