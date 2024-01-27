Исаев Николай Петрович
Место рожденияСтавропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Исаев Петр Прокофьевич
Мать: Анна Иосифовна
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Светлана
Смерть
Неизвестно