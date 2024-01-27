Исаев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Николай Петрович

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Место рождения

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Исаев Петр Прокофьевич

Мать: Анна Иосифовна

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светлана

Смерть
Неизвестно
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