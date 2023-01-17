Яценко (Чаговец) Мария Никитична
Место рожденияУкраина, Харьковская область, Богодуховский район, х. Пески
Дата рождения05.08.1908
Дата смерти08.11.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Харьковская область, Богодуховский район, х. Пески
Бракосочетание
31.01.1927
Городнее, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яценко Кондрат Яковлевич
Смерть
08.11.1983
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край