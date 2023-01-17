Яценко (Чаговец) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко (Чаговец) Мария Никитична

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Место рождения

Украина, Харьковская область, Богодуховский район, х. Пески

Дата рождения

05.08.1908

Дата смерти

08.11.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Харьковская область, Богодуховский район, х. Пески
Бракосочетание
31.01.1927

Муж: Яценко Кондрат Яковлевич

Городнее, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яценко Кондрат Яковлевич

Смерть
08.11.1983
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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