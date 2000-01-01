Трефилов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Трефилий Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Трефилов Фёдор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Трефилов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь
Работа или профессия
Неизвестно
Солигаличское ДП, Кологривская округа, Преображенская церковь, Верховолостное.
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