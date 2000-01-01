Трефилов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Трефилий Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь
Работа или профессия
Неизвестно
Солигаличское ДП, Кологривская округа, Преображенская церковь, Верховолостное.
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