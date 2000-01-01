Милюшкин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Милюшкин Иван Спиридонович
Мать: Милюшкина Лукерья
Рождение ребёнка
1940
Сын: Милюшкин Виталий
Мать ребёнка: Милюшкина Капитолина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милюшкина Капитолина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милюшкина Капитолина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милюшкина Капитолина
Смерть
Неизвестно