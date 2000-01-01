Милюшкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшкин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Милюшкин Иван Спиридонович

Мать: Милюшкина Лукерья

Рождение ребёнка
1940

Сын: Милюшкин Виталий

Мать ребёнка: Милюшкина Капитолина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милюшкина Капитолина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милюшкина Капитолина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милюшкина Капитолина

Смерть
Неизвестно
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