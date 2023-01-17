Соляная (Королевская) Мелания Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоляная (Королевская) Мелания Федорова

Соляная (Королевская) Мелания Федорова

avatar

Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.10.1881

Муж: Соляной Иоанн Кузьмин

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Поручители жениха-Богунов Василий Филиппов,Лихкодымов Стефан Петров;невесты-Соляной Семион Иванов,Гноев Никита Силантиев источник--https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-176-op-1-d-86
Рождение ребёнка
28.07.1884

Дочь: Соляная Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Соляной Иоанн Кузьмин

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.Гноев Павел Силантиев,Солянова Екатерина Никитина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close