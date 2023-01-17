Соляная (Королевская) Мелания Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1881
Поручители жениха-Богунов Василий Филиппов,Лихкодымов Стефан Петров;невесты-Соляной Семион Иванов,Гноев Никита Силантиев источник--https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-176-op-1-d-86
Рождение ребёнка
28.07.1884
Дочь: Соляная Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Соляной Иоанн Кузьмин
Воспр.Гноев Павел Силантиев,Солянова Екатерина Никитина
Смерть
Неизвестно