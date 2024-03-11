Венедиктов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венедиктов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венедиктова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Венедиктова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венедиктова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Венедиктова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Венедиктова Наталья

Смерть
Неизвестно

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