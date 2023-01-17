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Галина Кристинья

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Место рождения

Читкан, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Георгий

Мать: не указана

Читкан, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.02.1912

Сын: Галин Семён

Отец ребёнка: Галин Никифор

Рождение ребёнка
25.11.1918

Сын: Галин Иннокентий

Отец ребёнка: Галин Никифор

Читкан, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1926

Сын: Галин Георгий

Отец ребёнка: Галин Никифор

Читкан, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевина Прасковья

Отец ребёнка: Галин Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галин Михаил

Отец ребёнка: Галин Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Галин Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Галин Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галин Никифор

Смерть
Неизвестно
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