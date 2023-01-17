Галина Кристинья
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1912
Сын: Галин Семён
Отец ребёнка: Галин Никифор
Рождение ребёнка
25.11.1918
Сын: Галин Иннокентий
Отец ребёнка: Галин Никифор
Рождение ребёнка
1926
Сын: Галин Георгий
Отец ребёнка: Галин Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевина Прасковья
Отец ребёнка: Галин Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галин Михаил
Отец ребёнка: Галин Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Галин Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Галин Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галин Никифор
Смерть
Неизвестно