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Порядина (Сухорукова) Лариса
Порядина (Сухорукова) Лариса
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Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
1964
Пол
Женский
Отец
Сухоруков Борис Александрович
1930 г.р.
Мать
Сухорукова (Хромцова) Валентина Ивановна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец:
Сухоруков Борис Александрович
Мать:
Сухорукова Валентина Ивановна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
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