Порядина (Сухорукова) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порядина (Сухорукова) Лариса

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1964

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Сухоруков Борис Александрович

Мать: Сухорукова Валентина Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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