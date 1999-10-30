Девятов Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1933
Дата смерти30.10.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Девятова) Татьяна
Мать ребёнка: Девятова (Пономарева) Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1961
Сын: Девятов Сергей
Мать ребёнка: Девятова (Пономарева) Зинаида
Смерть
30.10.1999