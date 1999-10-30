Девятов Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятов Василий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1933

Дата смерти

30.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Девятова) Татьяна

Мать ребёнка: Девятова (Пономарева) Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девятова (Пономарева) Зинаида

Рождение ребёнка
06.12.1961

Сын: Девятов Сергей

Мать ребёнка: Девятова (Пономарева) Зинаида

Смерть
30.10.1999

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